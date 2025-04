Getty Images

Inter, il Bayern in emergenza difesa: Guerreiro non si allena con la squadra

Cristian Giudici

43 minuti fa



In casa Bayern Monaco risuona l'allarme infortuni. Oggi il terzino sinistro portoghese Raphael Guerreiro non si è allenato sul campo con il resto della squadra.



L'allenatore del club tedesco, Vincent Kompany è alle prese con un'emergenza infortuni in difesa. In vista dell'andata nei quarti di finale in Champions League contro l'Inter di martedì prossimo, sono indisponibili i centrali Upamecano, Ito e Buchmann oltre al portiere Neuer terzino sinistro Alphonso Davies, fuori per tutto il resto della stagione.



Fermi ai box ci sono anche il centrocampista Pavlovic e l'attaccante esterno Coman (ex Juventus).