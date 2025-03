GETTY

. L'esterno sinistro si è fatto male durante l'ultima partita della nazionale canadese vinta 2-1 contro gli Stati Uniti. Secondo la Bild, il calciatore classe 2000 si èLa squadra prima in classifica nella Bundesliga tedesca non potrà contare su di lui per il resto della stagione, compresa la. La gara d'andata è in calendario martedì 8 aprile a Monaco di Baviera, una settimana prima del ritorno che si gioca mercoledì 16 aprile a Milano.

L'allenatore Vincent, che di solito gioca a destra. Dall'altra parte sulla stessa fascia, attualmente in infermeria per un infortunio muscolare.Secondo le ultime indiscrezioni, per un problema al ginocchio