Investitura per il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal che arriva direttamente da Sebastian Battaglia, tecnico del Boca Juniors a cui proprio il cileno è accostato da giorni."Vidal? Un giocatore del suo livello farebbe bene a tutto il calcio argentino. Ha molta esperienza, sappiamo che può dare molto alla squadra. Ci farebbe fare un salto di qualità. Vedremo se la cosa progredisce e se, nel caso, arriverà il momento di parlargli. Oggi non c'è stata occasione, non so come sia la sua situazione". . Qualche giorno fa il vice presidente xeneize, Juan Roman Riquelme, aveva definito Vidal come un calciatore nato per giocare alla Bombonera.