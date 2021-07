In casa Inter le cessioni eccellenti dovrebbero fermarsi ad Achraf Hakimi, se poi dovessero arrivare offerte irrinunciabili per altri pezzi da novanta si vedrà, ma per adesso la linea guida è questa e anche i dialoghi con Inzaghi sono andati in questa direzione. Tuttavia dall’Inghilterra qualcosa inizia a muoversi, perché in agguato c’è il solito Tottenham che dopo i tentativi andati a vuoto la scorsa estate potrebbe riprovare un nuovo assalto a Milan Skriniar.



LA STIMA DI PARATICI - Questa volta da Londra c’è un estimatore in più, quel Fabio Paratici che avrebbe voluto portare il calciatore già anche alla Juve. Skriniar non si scompone, la sua volontà è chiara a tutti: il difensore slovacco non intende spostarsi da Milano, si sente l’Inter addosso e già in passato ha dimostrato ha dimostrato tutto il proprio amore per il nerazzurro, la prima volta allontanando lo storico agente e rinnovando da solo il contratto, la seconda, invece, accettando la panchina con Conte e riguadagnandosi il posto nel silenzio e a suon di prestazioni. Il Tottenham pensa a Skriniar, ma Skriniar pensa solo all’Inter.