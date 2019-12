Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, dice la sua sul momento dei nerazzurri a Sky Sport 24: "Di chi ha bisogno sul mercato? Di un calciatore che possa avere caratteristiche per essere alternativa in attacco. Nelle sue squadre ci sono sempre stati quattro attaccanti importanti con caratteristiche diverse. Un profilo che a gara in corso può creare problemi alle difese avversarie".



SU VIDAL - "Lui dal punto di vista calcistico è il giocatore di Antonio Conte. Anche nella sua Juventus che ho affrontato più volte lui trasformava con una fiammata un momento di stanca della partita, dando personalità e diventando il terzo attaccante".