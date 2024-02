Inter, Lautaro Martinez: 'Rinnovo? Sto bene qui, ma va trovato l'accordo'

L’attaccante e capitano dell’Interè intervenuto ai microfoni di DAZN al termine dello scontro scudetto vinto dai nerazzurri contro la Juventus a San Siro: "Sicuramente per noi oggi era una grande opportunità. Per il nostro percorso e per continuare sulla strada:che stava dietro per ripartire, abbiamo fatto tanta analisi video su questo. Siamo molto contenti".- Interrogato dall’opinionista di DAZN Andrea Barzaglitecnico e carismatico dell’Inter, Lautaro ha dichiarato: "Quelli che mi insegnava mio padre quando ero piccolo e giocava. Il gruppo è la cosa più importante, il nostro è ottimo già dallo scorso anno e sono molto contento di stare qua, crescere con loro e cercare di raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente".- Infineha risposto per l’ennesima volta alle sollecitazioni in tema di, alla luce delle recenti frasi del suo procuratore Alejandro Camano sulla distanza che rimane nel trovare l’intesa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2026 e delle rassicurazioni fornite dall’ad nerazzurro Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Juventus: "Sicuramente non è facile, ma cercheremo di trovare un accordo perché siamo sulla strada giusta. E poi con tutte queste partite ravvicinate io mi concentro sul campo.