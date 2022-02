La 5a giornata di ritorno del campionato di Serie A, la 24esima giornata, riparte dopo la sosta per le Nazionali e a mercato chiuso con il botto con il big match dei big match, il derby di Milano fra Inter e Milan, che prenderà il via alle 18 di sabato 5 febbraio 2022 al Meazza di San Siro. Prima contro seconda, rivalità cittadina e storica, 3 punti che pesano sul futuro e sul proseguo del campionato come macigni. C'è di tutto e di più in questa sfida, ma soprattutto c'è un confronto che darà ai nerazzurri di Simone Inzaghi, con rosa quasi al completo la possibilità di cementare il proprio primo posto mentre i rossoneri di Stefano Pioli possono provare a portarsi a -1 riaprendo ogni discorso e mettendo pressione ai rivali. Non ci sarà il neo-acquisto dell'Inter Robin Gosens, ancora alle prese con l'infortunio subito con l'Atalanta, ma sono tanti i dubbi anche per il Milan con Ibrahimovic verso il forfait e Tomori recuperabile soltanto in extremis.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Milan con calcio d'inizio alle ore 18.00 ​arà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn che la trasmetterà attraverso il proprio portale su smart tv, ma anche in diretta streaming su smartphone e tablet tramite l'app.



LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.