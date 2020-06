Victor Moses, esterno classe 1990 in prestito oneroso dal Chelsea all’Inter, parla di sé e dei nerazzurri nel Matchday Programme in vista del match di questa sera con il Sassuolo.



Su Antonio Conte: “È un grande uomo e allenatore, conosco bene il suo metodo di lavoro. Vuole il meglio dai suoi giocatori e questa è la ragione principale per cui sono qui. Ho lavorato già con lui e so cosa chiede. Vuole che lavoriamo sodo e che ci divertiamo praticando la nostra idea di calcio”.



Sul suo futuro e sul club: “Voglio vincere con Conte, con questa squadra e questo fantastico club. Conoscevo Lukaku, Young ed Eriksen. Sono tutti ragazzi fantastici e andiamo nella stessa direzione. L'Inter è un club enorme, con tifosi incredibili".



Ricordiamo che Moses potrebbe anche salutare l’Inter a fine mese, in base all’accordo sottoscritto con il Chelsea a gennaio. Un accordo (di prestito oneroso fino al 30 giugno) che impone una nuova intesa per poter proseguire fino ad agosto. Le parole di oggi di Moses sembrano spingere in questa direzione.