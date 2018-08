Manca sempre meno alla chiusura della corrente sessione di calciomercato e l'Inter non è ancora riuscita a cedere Joao Mario, il primo della lista alla voce 'cessioni'. Il tempo non gioca certamente a favore del club nerazzurro che - come riportato dal Corriere dello Sport - potrebbe anche accontentarsi di spedire il portoghese lontano da Milano in prestito con diritto di riscatto, formula proposta anche dalla Sampdoria.