Contro il PSV non esistono scorciatoie, i nerazzurri sono obbligati alla vittoria, consapevoli del fatto che anche quella potrebbe non bastare se il Tottenham riuscisse a battere il Barcellona al Camp Nou. Il tecnico toscano studia le mosse, 4-3-3 e 4-2-3-1 i moduli provati in allenamento, col secondo preferito al primo., per mano del Barcellona. Con un centrocampo un po’ leggero, formato da Borja Valero e Brozovic, Spalletti pensa a come equilibrare la squadra e dare più sostegno alla linea mediana. A tal proposito l’italiano sembra quello che più di tutti ha nelle proprie corde un certo tipo di lavoro, arretrando in fase di non possesso per fungere da finta mezzala., che Spalletti ha sempre utilizzato sulla corsia esterna ma che contro il PSV potrebbe occupare una zona più centrale del campo, appunto a sostegno di Icardi, con Ivan Perisic nella suo solito ruolo di esterno sinistro. L’altra variabile tattica, quella col 4-3-3, prevederebbe invece lo spostamento di Asamoah in mediana, con D’Ambrosio che giocherebbe a sinistra.