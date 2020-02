Islam Slimani è stato davvero vicino all'Inter. L'attaccante del Monaco, in prestito dal Leicester, era uno dei profili accostati negli ultimi due giorni del mercato invernale ai nerazzurri, a caccia di un centravanti da inserire in rosa come alternativa a Lukaku. Una trattativa molto avanzata, Ausilio e Marotta hanno trovato subito l'intesa con il giocatore ma un dettaglio ha fatto fallire l'operazione...