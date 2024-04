Inter-Torino, Juric su Ricci: 'Arriverà in Nazionale'

Nel post partita di Inter-Torino Ivan Juric ha parlato anche del momento di, titolare a San Siro vicino a Tameze. Il classe 2001 è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, alla fine della gara l'allenatore granata ha parlato così dell'ex centocampista delll'Empoli: "Sta facendo ottime partite. È un ragazzo che crescerà e arriverà in Nazionale".- Parole di fiducia quelle del suo allenatore, che: Ricci è rimasto in panchina nelle gare di campionato contro Roma ed Empoli e nel secondo turno di Coppa Italia col Frosinone. Ha saltato altre due gare per squalifica e altre due per un problema alla coscia, ma per il resto le ha giocate tutte subentrando solo quattro volte a gara in corso.

- Samuele Ricci piace molto a Sarri che lo voleva per la sua Lazio. L'allenatore aveva chiesto a Lotito di fare un tentativo, l'estate scorsa il presidente biancoceleste aveva fattoe la trattativa si è arenata. I granata aspettavano un rilancio della Lazio, ma dopo quell'offerta non ne sono arrivate altre.