Denzel Dumfries è sempre al centro del mercato in casa Inter. L'interesse di Manchester United e Chelsea è andato a scemare col tempo, ma un'altra squadra di Premier League si è fatta avanti per l'olandese. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, il club in questione è l'Aston Villa di Unai Emery. I Villains sono in cerca di un terzino destro, dato che il solo Matty Cash è ora infortunato.