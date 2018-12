Gaby Mudingayi, ex centrocampista dell'Inter, parla a Juvenews.eu: "Per me è stata una grandissima esperienza, credo che qualsiasi giocatore ha come obiettivo quello di arrivare a giocare in una grande squadra e sono stati due anni importanti e belli, anche se rovinati da un’infortunio che mi ha tenuto a lungo lontano dal campo. Nainggolan? Non è semplice giocare in una squadra come l’Inter perché è una squadra top e quindi ci vuole il tempo per adattarsi, ma è un top player e dunque saprà riprendersi al più presto".