In attesa dell'apertura ufficiale del mercato estivo 2018, ilè già attivissimo su più fronti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La dirigenza gialloblu sta spingendo per Andrea Favilli, in prestito dalla Juve (lo preleverà dall’Ascoli), e ha sondato pure Falcinelli e Simy. Lavori in corso anche in mediana: si punta su Kiyine e il giovane Xiandell'Inter.