L'Inter capolista ospita in un San Siro già ampiamente prova il Venezia per il terzo match in programma nella 23esima giornata di Serie A, la 4a del girone di ritorno. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dai 120minuti di Coppa Italia contro l'Empoli e dal pareggio per 0-0 ottenuto contro l'Atalanta e sono chiamati alla vittoria per mantenere il vantaggio sul Milan in classifica. Il Venezia arriva a Milano dopo l'1-1 ottenuto proprio contro l'Empoli che ha ridato fiducia in chiave salvezza con la zona retrocessione distante 2 punti. Paolo Zanetti è però alle prese con un enorme problema legato alle positività al covid e la gara resta ad oggi a forte rischio rinvio.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Venezia, calcio d'inizio alle ore 18 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn che la trasmetterà in diretta streaming anche su smartphone e tablet tramite la propria app.



LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. Inzaghi

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti