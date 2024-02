Intermania, Sommer spettatore con Juventus e Salernitana: il dato record

Cristian Giudici

L'Inter non va in testa-coda con la Salernitana in una serata di cifre tonde. Trascinati dalla premiata ditta Thuram-Lautaro (saliti rispettivamente a quota 10 e 20 gol in questo campionato), i nerazzurri consolidano il primo posto in classica con 10 punti di vantaggio sulla Juventus.



MIGLIOR DIFESA - Sommer si gode un'altra partita da spettatore non pagante a San Siro. L'Inter si conferma l'unica squadra, nei 5 campionati più importanti d'Europa, ad avere più clean sheets (15) che gol subiti (12). . Per la prima volta in questa Serie A i nerazzurri vincono 6 partite di fila, una striscia positiva che si allunga a 8 successi su 8 nel 2024 contando anche quelli in Supercoppa.



POCO TURNOVER - Simone Inzaghi lascia a riposo soltanto Darmian e Dimarco, perfettamente rimpiazzati da Dumfries e Carlos Augusto. Quest'ultimo serve gli assist per le prime due reti a Thuram e Lautaro (al decimo gol in carriera alla Salernitana), l'olandese segna il 3-0 e innesca Arnautovic, che fissa il risultato sul 4-0, lo stesso punteggio della gara d'andata.



ARANCIA MECCANICA - A proposito di gare d'andata, martedì sera si gioca quella valevole per gli ottavi di finale in Champions League. A San Siro arriva l'Atletico Madrid di Simeone, un'avversaria di ben altra caratura rispetto alla Salernitana di Liverani. Per l'occasione servirà la solita grande Inter, ammirata anche ieri in maglia arancione, come l'Olanda del calcio totale.