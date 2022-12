L'allenatore della Reggina ed ex giocatore e allenatore delha parlato a Sky Sport del periodo sulla panchina rossonera: "Quell'anno è stato fondamentale per capire che potevo fare questo mestiere.ma non avevamo la squadra per poter giocare il calcio del Milan che si conosceva. Infatti, malgrado gli acquisti, negli anni a seguire si è fatta molta fatica. In quegli anni lì venivo dalla Primavera e in un anno non c'è mai stato un giocatore che mi ha mancato di rispetto o non ha rispettato una mia scelta. Co ci ho provato, ma lì ho capito che mi divertivo, al di là che con i giovani è stata un'esperienza fantastica. La categoria mi interessa poco".. Non sai mai cosa ti aspetta dopo e sai che quello che stai facendo ti dà delle emozioni difficilmente ripercorribili. Non so cosa passa per la sua testa, non è facile la sua gestione per un allenatore. A me per fortuna mi hanno fatto smettere, sarei andato avanti a 39 anni, ma certi giocatori meritano di finire a dei grandissimi livelli"., non è semplice perché a volte quando perdi, se non ha tanta forza dentro di te, ti sembra come se non capisci niente, ti danno tutti addosso, con i social poi. Quello che ci salva poi è il lavoro, la passione. I nostri genitori ci hanno fatti studiare, ci hanno dato ottimi insegnamenti. Siamo una coppia affiata e cresciuta con amore. Oggi c’erano a vederci sia lui che Marotta, giocheremo anche un’amichevole contro i nerazzurri."