L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport nel post-partita della sfida vinta 2-1 contro la Fiorentina.



MERITATA - "È stata una vittoria meritata, abbiamo condotto la partita e il più delle volte quando succede, vinci. Siamo tornati solo venerdì pomeriggio da Glasgow e non era facile preparare la gara. La squadra ha sempre creato, è viva e sul pezzo ha 15 punti, ma dovrebbe averne di più".



IMMOBILE - "Il rigore? Doveva batterlo Immobile, ma anche lui pensava dovesse tirarlo Caicedo che sa batterli anche se non è come Ciro. Cosa gli manca? Nulla, ha battuto quasi ogni record, è titolare della Nazionale Ieri aveva un problema e non riusciva a stendere bene il ginocchio. È un leader e sono contento di averlo".