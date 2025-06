Italia, rischio seconda fascia nei sorteggi Mondiali 2026: il ko con la Norvegia ha fatto crollare il ranking

NTB/AFP via Getty Images

vince 2-0 con la Moldavia anche senza brillare, ma tiene aperto il discorsoche si disputeranno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Azzurri, stabilito ormai il cambio di CT con l'addio a Luciano Spalletti, saranno chiamati fra settembre e novembre a ribaltare il pronostico che, complice la sconfitta pesante per 3-0 subita in Norvegia, li vede destinati ad un probabile ennesimo spareggio. C'è però di più, perché il ko contro Haaland e compagni mette già in salita anche l'eventuale, se l'Italia si qualificherà, esperienza al Mondiale.

Argentina – 1890 punti Spagna – 1867 punti Francia – 1862 punti Inghilterra – 1820 punti Brasile – 1771 punti Portogallo – 1771 punti Olanda – 1757 punti Belgio – 1728 punti Germania –1717 punti

Perdendo in Norvegia, infatti, l'Italia èvenendo scavalcata, seppur di poco, dalla Germania. Ad oggi, come riporta Calcio & Finanza, il ranking vede giganteggiare Argentina, Spagna, Francia e InghilterraPerché il ranking è così importante? Perché anche in questa tornata dei Mondiali, la composizione dei 12 giorni da 4 squadre l'una, vedrà una suddivisione delle 48 squadre nelle 4 urne dei sorteggi proprio in base al Ranking Fifa. Essendo USA, Canada e Messico già qualificate di diritto e già in prima fascia in quanto paesi ospitanti, rimangono soltanto 9 posti liberi per la prima urna e per evitare scontri diretti già nel girone contro un'altra delle big mondiali.

avendo "bruciato" tutto il lavoro di consolidamento del ranking fatto nella passata gestione da Roberto Mancini. Tutto questo, ovviamente,Nulla è dato per scontato, neanche la possibilità che gli Azzurri possano mancare, per il terzo Mondiale di fila, la qualificazione.