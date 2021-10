Italia-Spagna. Ancora, di nuovo. Come tre mesi esatti fa: era il 6 luglio quando il rigore di Jorginho aveva mandato la Nazionale di Mancini in finale dell'Europeo dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Com'è finita ce lo ricordiamo tutti, l'Italia intera ha festeggiato una vittoria che in pochi si aspettavano. Oggi gli Azzurri affrontano di nuovo la squadra di Luis Enrique nella semifinale di Nations League. L'Italia non perde da 37 partite consecutive, una striscia incredibile raggiunta l'8 settembre scorso con il 5-0 alla Lituania nella gara per la qualificazione al Mondiale. Due vittorie nelle ultime due gare per la Spagna, che non ha subito gol né nel 2-0 in casa del Kosovo, né nel 4-0 alla Georgia. L'ultima sconfitta è quella contro la Svezia per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.



Italia-Spagna, le formazioni ufficiali:



Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres. Ct: Luis Enrique.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. Ct: Mancini.