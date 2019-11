Maurizio Sarri ha concesso un giorno di riposo alla Juventus dopo la vittoria nel derby della Mole. I bianconeri torneranno ad allenarsi domani in vista del match contro la Lokomotiv.



Questo il comunicato del club bianconero:



29 punti in 11 partite: un bottino che lancia la Juve in vetta alla classifica della Serie A. Si apre con questa premessa l'ultima settimana prima della pausa di novembre per gli impegni delle Nazionali, e oggi, per ricaricare al meglio, la squadra usufruisce di un giorno di riposo.



Domani si inizia a lavorare con vista Champions League e impegno a Mosca contro la Lokomotiv (in campo mercoledì sera), dopodichè, il 10 novembre, sarà il momento di Juve-Milan all'Allianz Stadium.



Appuntamento al JTC per la ripresa nel pomeriggio.