Oggi è la Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità, un giorno in cui far luce ancor di più su queste persone straordinarie e con le quali ho avuto l'onore di condividere splendidi momenti. Disabilità non significa inabilità. Significa semplicemente adattabilità. Da “disabili” ad INSUPERABILI. #GiornataDisabilità pic.twitter.com/JLmDP2ILzv — Mattia Perin (@MattiaPerin) 3 dicembre 2018 #giornatadisabilità #Insuperabili #mayorvonfrinzius pic.twitter.com/YCxJUu7TLy — Giorgio Chiellini (@chiellini) 3 dicembre 2018

Mattiae Giorgiohanno dedicato dei meravigliosi messaggi ai loro amici Insuperabili, tramite i propri account social ufficiali, nella. Il portiere e il capitano bianconero hanno usato parole importanti per definire il loro rapporto con questi ragazzi e cosa significa per loro il concetto di "disabili". "" per Chiellini, "" di nome e di fatto per Perin.