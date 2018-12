Nella sua sfida da ex, Joao Cancelo è stato decisivo per la Juventus e ha fornito l'assist a Mario Mandzukic per il gol che ha condannato alla sconfitta l'Inter. Ecco le parole dell'esterno portoghese a Sky Sport dopo la partita: "Quella di stasera è stata una vittoria importante, contro l'Inter che è una grande squadra e una rivale diretta per lo scudetto. L'Inter è stata una squadra molto importante per me, che mi ha fatto crescere molto. Ora indosso la maglia della Juve e penso solo ai bianconeri, ma i nerazzurri mi sono rimasti nel cuore".