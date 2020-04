La Juventus punta a vendere e incassare. È questo il piano di Fabio Paratici per la prossima estate e, prima di scatenare il club bianconero sul mercato in entrata vuole ricavare almeno 250 milioni dalle cessioni. Tanti i giocatori vendibili fra cui sicuramente, secondo il Corriere dello Sport, rientrano Pjanic, Higuain, Bernardeschi, Douglas Costa, Rugani e i tanti giocatori in prestito fra cui Romero e Mandragora.