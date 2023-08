Un mercato al risparmio, con pochi arrivi e con tante cessioni. Senza gli introiti derivanti dalla Champions League e con i conti in grande sofferenza,, con l'obiettivo di tagliare i costi, senza Europa diventati insostenibili. Dall'alto, dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino, sono arrivate istruzioni chiare all'ultimo arrivato Cristiano Giuntoli,E l'ex Napoli è riuscito a centrare l'obiettivo. Il risparmio, tra cessioni, ammortamenti e stipenddai 27 anni e 225 giorni del 2022-23 ai 25 anni e 227 giorni attuali.A oggiMerito della scelta di non rinnovare i contratti di Di Maria e Cuadrado e di non riscattare Paredes, che ha portato a un risparmio di 18 milioni netti. A questo si aggiunge il capitolo, passato in prestito oneroso alla Fiorentina (2 milioni più bonus) e avrà circa il 40% dello stipendio (guadagna intorno ai 6 milioni) pagato dai viola. E non è finita qui:, che insieme guadagnano oltre 9 milioni di euro netti.La Juve ha lavorato bene in uscita, con le cessioni dial Tottenham (in realtà fatta da Manna, prima dell’arrivo di Giuntoli), grazie alla quale i bianconeri hanno incassato 30 milioni, registrando una plusvalenza di 13. Poi Denis, pagato dal Monaco 20 milioni di euro,passati in prestito alla Lazio, entrambi con obbligo di riscatto che scatta a determinate condizioni (molto facili da raggiungere) per un totale di 21 milioni di euro. Soldi anche dalle cessioni minori:all’Empoli (prestito oneroso di 500 mila euro) eal Genoa (8 milioni con obbligo di riscatto condizionato).