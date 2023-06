Si trova in tante liste, ma in nessuna è al primo posto. Si sta sviluppando così il mercato di Dusan Vlahovic, tutt'altro che incedibile e desideroso di una nuova esperienza: il suo agente Darko Ristic ha aspettato il Bayern, spera in Real o Atletico, parla con Chelsea, United e Arsenal. Alla fine però è ancora alla Juve. Che fissa il prezzo e non fa sconti: 90 milioni, con o senza bonus.