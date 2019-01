Juventus-Milan (calcio d'inizio alle ore 18.30, diretta tv su Rai 1) mette in palio la Supercoppa Italiana. Si gioca in Arabia Saudita allo stadio King Abdullah Sports City, il "gioiello splendente" di Gedda.



I campioni d'Italia partono favoriti. Senza Barzaglia, Benatia e Cuadrado, Allegri recupera Cancelo e preferisce Douglas Costa a Bernardeschi per sostituire l'infortunato Mandzukic nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo.



Dall'altra parte Gattuso deve fare a meno dello squalificato Suso, oltre agli infortunati Caldara, Biglia e Bonaventura. Il nuovo acquisto brasiliano Paquetá confermato titolare a centrocampo, in attacco Castillejo e Calhanoglu ai lati di Higuain nonostante questi ultimi due vengano dati in partenza sul mercato.



PROBABILI FORMAZIONI

Juventus-Milan (ore 18.30)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. All. Allegri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso.

Arbitro: Banti (assistenti Preti e Passeri, quarto uomo Di Bello, VAR Guida e Vuoto).