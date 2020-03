In corso riunione del comitato che deciderà eventuali modifiche delle modalità per la disputa di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il responsabile della comunicazione bianconera Claudio Albanese spiega: "La Juventus rispetta qualsiasi decisione verrà presa dalle autorità, la salute pubblica è interesse primario di tutti, anche di questa società che organizza questa partita domani sera. Sono qui per informarvi che alle 17.30 è stato convocato un incontro da sua eccellenza il prefetto, Claudio Palomba, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui sta partecipando il prefetto stesso, il questore, il sindaco e i nostri rappresentanti. Vi chiedo di non porre domande su Coronavirus, contagio, calendari, porte chiuse e porte aperte che sono questioni che competono alle autorità e non a questa conferenza stampa. L'allenatore adesso risponderà a domande di campo, relative a Juve-Milan, alla Juventus, alla squadra. Pertanto vi chiedo di non porre domande relative a situazioni che potrebbero cambiare".