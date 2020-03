Una brutta notizia ha colpito Cristiano Ronaldo nella mattinata di oggi. Maria Dolores Aveiro, madre 65enne del campione portoghese, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Dr Nelio Mendonca di Madeira per un ictus ischemico.



Le notizie sono ancora frammentarie e per il momento dalla famiglia non è giunto alcun commento ma, secondo quanto riferisce il tabloid The Sun, la donna sarebbe cosciente e stabile. L'ictus sarebbe stato provocato da un coagulo di sangue che ha bloccato un vaso sanguigno del cervello.