Una visita di cortesia, per visionare le strutture del club e capire bene quello che potrebbe essere il suo futuro. La notizia è di quelle importanti perché potrebbero sconvolgere gli scenari di mercato non solo della, ma di tutta la Serie A perché il protagonista della vicena altri non è cheanche se lui finora non ha mai realmente aperto all'addio, eppure, che ne cura gli interessi in prima persona dopo la morte di Mino Raiola,. Il corteggiamento del club che ha già accolto Benzema e Kanté, oltre a Nuno Espirito Santo in panchina è di quelli seri e, anche per questo, ha invitato e ospitato Pogba in Arabia Saudita nel corso di questo weekend, anche se non è da escludere anche l'ipotesi di un viaggio per natura personale. Intercettato da un tifoso Pogba ha poi confermato: "Giocare in Arabia? Oggi no, domani chissà, vedremo".anche perché l'offerta che gli si prospetta davanti è quasi irrinunciabile:. Ancora un'offerta formale alla Juventus non è arrivata anche perché prima di tuttoÈ questo il freno più grande all'affare, ovvero che Pogba non si sente ancora finito, sente di potersi riscattare dopo un anno orribile e non vuole abbandonare subito il calcio d'Europa nonostante i milioni., con 180 milioni di pensieri nella testa in più e qualche certezza bianconera in meno.