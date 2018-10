"Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno rinnovato ancora una volta il patto Champions di Buffon: in questa strana Juve senza Gigi (e con Cristiano), pesa sulle loro spalle la responsabilità della storia", così La Gazzetta dello Sport analizza la difesa dei senatori in casa bianconera. Poi, ecco l'analisi delle differenze tra Bonucci e Chiellini:



"Più riflessivo e cerebrale Chiello, più impulsivo Bonnie. Più feroce nel mordere le caviglie il primo, più fluido e illuminante con la palla il secondo. Adesso, dopo qualche cigolio di assestamento, insieme hanno sigillato la Juventus: in totale, in sei presenze dall’inizio, hanno subìto quattro gol. Da Verona, da metà agosto, non vengono bucati due volte nella stessa partita. La sigla «BC» non sta per Baresi­Costacurta, ma è comunque già impressa nella memoria del gioco. C’è una storicità, una tendenza di lungo periodo che rende il duo unico: B e C, Bonucci e Chiellini, hanno messo in fila 14.443 minuti di Serie A in bianconero".