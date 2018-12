Mario Mandzukic, attaccante della Juventus, è pronto a partire da titolare nella grande sfida di questa sera contro l'Inter all'Allianz Stadium. Non soltanto il Derby d'Italia per l'attaccante croato, ma una sfida molto particolare contro un paio di amici ed ex compagni di Nazionale: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Dopo il sogno Mondiale, svanito in finale contro la Francia, Mandzukic ha lasciato la Croazia, ma resta molto legato alla propria patria. Questa sera, però, assicura Tuttosport che Mario "non riconosce amici" ed è pronto a dare il massimo in quello che per lui è a tutti gli effetti un doppio derby.