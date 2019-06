Dopo qualche giorno di vacanza, Aaron Ramsey è stato nuovamente avvistato a Torino nella giornata di ieri. Il gallese, che arriverà il prossimo 1 luglio a parametro zero dall'Arsenal, alla scadenza del contratto con i Gunners, è stato spettatore d'eccezione per l'ultima partita stagionale dei bianconeri all'Allianz Stadium, contro l'Atalanta. In questi giorni, però, sarà impegnato al J-Medical, per curare il fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra, che ha messo fine alla sua stagione con qualche settimana d'anticipo. Ramsey è al lavoro, insomma, per farsi trovare pronto da subito alla Juventus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.