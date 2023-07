Alex McLeish, ex tecnico del Genk nella stagione 2014/15, ha allenato Timothy Castagne, obiettivo di mercato della Juventus. Il 64enne allenatore scozzese, intervistato da TuttoJuve.com, parla così del centrocampista belga classe 1995, ex Atalanta e attualmente al Leicester City.



Che giocatore era Timothy Castagne quando lo hai conosciuto nella tua esperienza in Belgio?

"Era già un giocatore di livello, si vedeva che aveva ampi margini di miglioramento. Nel corso degli anni è riuscito ad acquisire la giusta esperienza per giocare in campionati importanti, ora è davvero molto più concreto. Lo ricordo con piacere e con affetto".



Pensi che sia uno dei migliori giocatori nel suo ruolo?

"Per me sì, è uno dei più affidabili. E' un giocatore di classe, un ottimo difensore con tanti punti di forza".



La Juventus è uno dei club più interessati a lui, che ne pensi?

"Per la cifra che leggo, ovvero 15mln €, Timothy è un'opportunità da non farsi scappare per la Juventus. Sono sicuro che saprebbe come aiutare il club a migliorare in quella posizione. Non è bravo come Cuadrado tecnicamente, ma è molto forte a livello atletico. E' un bel motorino".