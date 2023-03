Con la Serbia, segna sempre. E la Juve spera che Dusan Vlahovic possa ritrovare il ritmo giusto anche in bianconero. Nel frattempo però è al lavoro per individuare il giusto erede nel caso in cui alla fine il serbo lasciasse davvero la Juve in estate. Con le idee piuttosto chiare riguardo chi possa essere la prima scelta: si tratta di Rasmus Hojlund, un altro che in Nazionale sa già esaltarsi come dimostrano le 5 reti segnate nelle ultime due gare della Danimarca. Ennesimo esame superato per Hojlund: ma bisogna agire in fretta, la concorrenza aumenta con l'Arsenal in pole position, mentre la valutazione già alta (45 milioni) è destinata a salire ancora.