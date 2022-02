Giornata di visite mediche in casa Juventus con il centrocampista svizzero Denis Zakaria che si è presentato al JMedical per sottoporsi alle visite mediche di rito in seguito all'infortunio muscolare accusato nel corso della gara contro l'Empoli.



VISITE TERMINATE - Il centrocampista è entrato nella struttura alle 9.25 di questa mattina ed è uscito poco fa alle 10.20. Grande accoglienza dei tifosi, selife e autografi, ma difficilmente sarà disponibile per le prossime due/tre gare.