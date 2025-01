Juventus, Alberto Costa è arrivato: ora visite e firma, i dettagli

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

In attesa che la dirigenza bianconera aumenti il forcing per un difensore centrale e per un attaccante (con il prestito secco di Kolo Muani che è ormai cosa fatta),, con la Vecchia Signora che ha, intorno alle 3 a Caselle, in mattinata si sottopone alle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto fino a giugno 2029 con un ingaggio da 500mila euro netti all'anno a salire.