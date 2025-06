Juventus, asse caldo col Milan: da Vlahovic a Tomori, quanti intrecci

non accenna a raffreddarsi e archiviata la questione riscatto per Pierresono tanti i nomi che le due società potrebbero trovarsi a trattare guardando l'una in casa dell'altra. Due squadre che stanno inevitabilmente cambiando tanto, che necessitano di molti innesti, ma che hanno anche in Massimiliano Allegri, ex-bianconero e diventato allenatore rossonero, un punto di contatto importante per le valutazioni sui singoli.E proprio l'allenatore livornese ha indicato inun possibile e importantissimo innesto. In attacco ha chiesto un 9 di primissimo livello, conosce molto bene le caratteristiche del serbo e sa altrettanto bene che il centravanti a Torino non potrà avere un grosso futuro per il suo status contrattuale che sta mettendo in difficoltà anche il neo dg Comolli.Il Mondiale per Club sarà uno stress test per la difesa della Juventus che ha sì riscattato Pierre Kalulu proprio dai rossoneri, ma che, ancora senza Bremer e Cabal, dovrà dare garanzie che allontanino le voci di mercato che riguardanoIn quest'ottica, dopo i rumors dello scorso gennaio, non è calato l'interesse per Fikayoin casa Milan.- Interesse mai sopito è quello di Allegri e del Milan perè ancora più lontano che vicino alla permanenza a Milano e il suo futuro, insieme ahanno fatto schizzare la candidatura del terzino della Juventus in cima alla lista di gradimento. La sua capacità di giocare senza problemi sia a destra che a sinistra è un plus che però costa caro.

Infine Allegri continua a cercare dal mercato giocatori di esperienza e che possano guidare lo spogliatoio, possibilmente italiani e già fidati. In quest'ottica va registrato il gradimento per Mattia Perin, che ha chiesto alla Juventus la cessione e che non direbbe di no ad un ricongiungimento, sia da secondo di Maignan che giocandosi il posto da primo con chi potrà arrivare se il francese dirà addio.