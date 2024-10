Juventus-Cagliari: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 6 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 12:30) è una gara valida per la settima giornata di campionato in Serie A. Dopo le vittorie in trasferta contro Genoa e Lipsia, i bianconeri si presentano a questa sfida con 12 punti in classifica, 7 in più del Cagliari reduce dal primo successo a Parma. Arbitra Marinelli, assistito da Di Iorio e Bahri con Di Marco quarto uomo, Paterna e Marini al Var. Nel prossimo turno, dopo la sosta per le nazionali, entrambe le squadre giocano in casa: la Juventus contro la Lazio e il Cagliari col Torino.

Partita: Juventus-Cagliari.Data: domenica 6 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 12:30.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Juventus-Cagliari viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Marco Parolo.(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.(4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Marin, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.