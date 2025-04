Juventus, Cambiaso rivede parzialmente il gruppo. Le ultime su di lui e Douglas Luiz

Federico Targetti

29 minuti fa



Andrea Cambiaso rivede il gruppo, partecipa parzialmente all'allenamento odierno della Juventus e mette nel mirino la convocazione per la 31esima giornata di campionato contro la Roma: l'esterno della Juventus, fermo da prima della sosta di marzo per un problema alla caviglia accusato nel finale della partita persa 3-0 in casa della Fiorentina. Sarà Igor Tudor a valutarne le condizioni e a decidere se portarlo all'Olimpico e se schierarlo o meno sulla fascia.



DOUGLAS LUIZ - Ancora a parte, invece, Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano classe 1998, alle prese con l'ennesimo infortunio muscolare della sua stagione, una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Sta recuperando ma è lontano dal campo da circa un mese e anche oggi non ha lavorato coi compagni, cosa che lo allontana dalla chiamata per la prossima trasferta in Serie A.