Juventus, come sarà la maglia 2024/2025: le novità tra sponsor e design

Con una stagione che sta entrando nel rettilineo finale, in casa Juve si pensa già anche alla prossima. Come riporta ilbianconero.com, ci sono novità sulla maglia che i bianconeri vestiranno nell'annata 2024/25. Si parte dal presupposto che Jeep salvo clamorose sorprese non sarà più lo sponsor principale sulle divise da gioco.



NUOVO SPONSOR - La Juventus si separerà dunque da Jeep a partire dalla prossima stagione. Il contratto infatti è in scadenza il 30 giugno 2024. Da un anno la dirigenza bianconera, e in particolare Francesco Calvo, è al lavoro per trovare un nuovo main sponsor per la prossima stagione. Ricerca non semplice, complice il periodo che sta attraversando la Vecchia Signora e l'esclusione dalle coppe europee con il conseguente deterioramento dell'immagine. Attualmente il guadagno è di 45 milioni l'anno con bonus legati ai risultati. L'obiettivo è arrivare a 50 milioni con il nuovo main sponsor.



DESIGN - Sui social soprattutto nelle ultime ore stanno circolando molte indiscrezioni sulla maglia della Juventus per la prossima stagione. Un design nuovo, le solite linee verticali bianche e nere. Al momento però non c'è ancora niente di noto su quella che sarà la maglia per la prossima stagione, a partire dallo sponsor per finire al design..