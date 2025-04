Juventus, "I cambi non mi sono piaciuti": i bersagli di Tudor, le idee per il futuro e un segnale preciso al mercato

I giocatori devono pensare, e glielo sto insegnando, di cambiare il modo di pensare. Oggi, come detto, non mi sono piaciuti. È una scuola. Bisogna crescere, in fretta. Perché è così. Le scuse sono per tutti, sono stato anch'io giocatore, ma è normale, alla fine c'è la squadra sopra tutti". Sono dichiarazioni firmate da, allenatore della Juventus, che - al termine della partita casalinga vinta per 2-1 dalla formazione bianconera contro il Lecce –, specialmente dei subentrati che, a dire del tecnico croato, non hanno fornito le risposte che ci si attendeva in una sfida che, nel finale, ha rischiato di divenire complessa.

, coloro che avrebbero potuto e dovuto contribuire a blindare il risultato e a non permettere la reazione poi avuta dalla squadra salentina guidata da Marco Giampaolo. Difficile capire con esattezza se ci fosse un riferimento particolare nei vari cambi effettuati da Tudor, ma

Lasciando stare – non per demeriti, ma per una mera questione di minutaggio –, entrato solamente nel recupero al posto di Kenan Yildiz, le sostituzioni di Tudor sono state:. Tutti ingressi che hanno effettuato delle prestazioni non propriamente memorabili, per usare un eufemismo.. Anzi, a dirla tutta, non è esente da qualche colpa l’esterno azzurro sulla rete di Baschirotto.

E a dare un’occhiata ai dati, diventa tangibile capire i motivi dello sfogo di Tudor: fra tutti e 4 i sostituti, le statistiche parlano di soli 3 duelli vinti su 13, di un solo dribbling riuscito, di ben 15 palloni persi e di 2 conclusioni tentate verso lo specchio della porta salentina.E di intensità, nei rispettivi giocatori subentrati, Tudor ne ha captata ben poca.

Allo stato attuale dei fatti,. L’importante è che ognuno fornisca delle garanzie che siano identiche rispetto ai propri compagni di squadra. Ma di segnali convincenti, allo Stadium contro il Lecce, ce ne sono stati ben pochi. Spetterà a loro dimostrare di valere l’attenzione di Tudor, pronto a concedere nuove occasioni se verrà convinto dall’impegno fornito ogni giorno alla Continassa.

Cosa vorrà dire per il futuro e per il mercato che si avvicina?, lo sappiamo,, soprattutto in caso di mancato accesso in Champions League., per disciplina, duttilità e contratto,, ma l’americano dovrà alzare il livello e tornare imprescindibile. Discorso diverso per, entrambi in prestito (da Porto e PSG) e cui il futuro dipende da queste ultime settimane.– sul suo profilo ci sono i maggiori dubbi, dopo un avvio scoppiettante: il destino si dirigerebbe verso un addio e un ritorno in Portogallo per cercare una nuova destinazione -,Ma servirà tornare in forma come le prime tre presenze ufficiali, servirà tornare al goal, servirà fornire segnali importanti.

