Juventus-Inter: come stanno le squadre, le probabili formazioni, la possibile sfida in Champions e tutto quello che c’è da sapere

. E’ il. La sfida delle sfide che mette di fronte due squadre con una rivalità che si trascina negli anni.. Domani sera, a partiredi Torino, i bianconeri di Thiago Motta affronteranno i nerazzurri di Simone Inzaghi e daranno vita all’ennesima battaglia.

e guardando la classifica si osserva come, dietro solamente al Napoli,, ferma. La formazione allenata da Simone Inzaghi, dopo essere stata sconfitta in casa della Fiorentina (recupero della sfida sospesa lo scorso 1° dicembre per il malore occorso a Edoardo Bove), si è presa la rivincita tornando alla vittoria proprio sui Viola in campionato.. In casa Juve, i bianconeri sono reduci da una doppia vittoria in A (tre contando anche il successo sul PSV in Champions). Come per l’Inter,

, che ha visto i nerazzurri andare in vantaggio grazie al rigore trasformato da Zielinski. Poi il pari firmato Vlahovic e dopo pochi istanti il sorpasso bianconero con Weah. Passano alcuni minuti e l’Inter la riprende con Mkhitaryan e va di nuovo avanti grazie a un altro penalty segnato da Zielinski. Nella ripresa, poi, c’è spazio per un nuovo gol dell’Inter, che porta il risultato sul 4-2. Quando sembra tutto finito, però, Motta si gioca la carta Yildiz, che prima accorcia le distanze e poi segna la rete del 4-4. La gara finisce in parità.

Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Conceiçao, Kolo Muani, Mbangula. All. Thiago Motta.Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.. L’esterno bianconero sta continuando nel suo programma di recupero per smaltire definitivamente il problema alla caviglia. La sensazione è che si possa prevedere una panchina per l’azzurro, mentresaranno a disposizione di Thiago Motta per il derby d’Italia.

, anche lui alle prese con una botta alla caviglia. L’attaccante francese, uscito nella sfida contro la Fiorentina, sta lavorando a parte, pur continuando a sentire dolore.Questo, però, potrebbe non essere l’ultimo derby d’Italia della stagione.nel prosieguo della stagione. In Europa, infatti, se la Vecchia signora dovesse passare il playoff con il PSV (l’andata è terminata 2-1 in favore della Juve), avrebbe il. In Coppa Italia, invece, essendo dalle parti opposte del tabellone, Juventus e Inter potrebbero incrociarsi solamente in un'ipotetica finalissima.