Juventus-Inter, le pagelle dei bianconeri: Conceicao decisivo, genio Kolo Muani. McKennie uomo in meno

AFP via Getty Images

La parata su Dumfries vale solo per i ricordi: ce la teniamo volentieri. Perché dimostra la bravura tra i pali, e la forza che ha avuto nello slancio. Nel primo tempo è decisivo pure su Taremi: reattività super.La sua partita è in quella giocata che fa a inizio ripresa: dribbling, nuova finta, poi la sposta e... dimentica il pallone. Confuso e confusionario, c'è una cosa giusta ogni quattro o cinque tentate. Ci prova, eh. Ma spesso si scontra con i propri limiti.Tenere a bada Lautaro e compagni, chiuderli con durezza e rispondere a un primo tempo in cui erano praticamente tutti insufficienti: sì, missione superata. Non a pienissimi voti, però con una dimostrazione di forza importante. Non è lì, il problema della Juve.

Nell'impostazione sa essere un punto di partenza fondamentale, nel reagire alla minaccia sta crescendo di partita in partita. E l'effetto che fa è quello della sicurezza. Niente male, per chi è alle prime armi di juventinità.Con Dumfries è sostanzialmente un match impari. C'è un'iradiddio chiamata Dumfries e c'è Nicolò, acciaccato, in difficoltà perenne, che non lo tiene mai e prova pure a contenerlo e magari un paio di volte gli riesce pure. Dai: Davide contro Golia. Ma Davide qui perde. (dal 59'Torna e si piazza subito a dare più che una mano in impostazione, abbassandosi e allargandosi all'occorrenza. E' mancato).

A proposito di secondo tempo e di alzare il volume del gioco. Khephren lo fa, e alza pure il motore del coraggio, quello che gli permette di fare due scorribande che spezzano in due la partita. (dal 76'Obiettivo: dare ordine)Dumfries gli toglie la gioia di un gol, non esattamente meritato, ma che avrebbe cambiato forse le sorti della sua stagione. Avrà tempo per rifarsi, e magari per mostrarsi più continuo. A tratti, anche stasera, si è nascosto nell'involucro che gli ha creato Inzaghi: aveva la forma di Mkhitaryan.L'uomo in meno, anche in maniera piuttosto evidente. Wes si carica sulle spalle il raccordo tra centrocampo e attacco, ma senza far girare palla o compagni. Versione sottotono. Non per i chilometri che fa, ma per come li corre.

In una partita in cui fa sempre la scelta sbagliata, la palla più importante finisce sul suo mancino e termina in rete. Il calcio in purezza: dà seconde occasioni a tutti, e il coraggio che non ha avuto prima lo tira fuori quando più ce n'è bisogno. (dall'80'Un paio di gestioni disastrose, specialmente in contropiedi che avrebbero potuto indirizzare ben prima la gara. Poi il genio: ruleta in area di rigore, palla che schizza, Conceicao. C'è pure la sua firma: indelebile.Primo e ultimo a lottare, con il cuore dei forti. E con due giocate di fisico, di coraggio, di carattere. Quello che finalmente è emerso da parte di tutta la squadra, e non solo dall'argentino.

Il cambio drastico di atteggiamento nel secondo tempo è figlio di una mossa. Non tattica, ma psicologica. Avevamo visto la brutta Juve che ha paura della propria ombra, l'abbiamo ritrovata ad azzannare i campioni d'Italia. Switch enorme. Ora sia continuità.