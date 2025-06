Juventus, la campagna abbonamenti: le diverse fasi e il calendario

2025 Getty Images

C’è chi preferisce la comodità di un clic dal computer di casa, e chi invece non rinuncia al fascino di vivere l’emozione dal vivo. Così, all’Allianz Stadium, tra un via vai silenzioso ma costante, si rivedono i tifosi della: arrivano alla spicciolata, parcheggiano e si dirigono verso i gabbiotti normalmente riservati alla vendita dei biglietti e alle informazioni nei giorni di partita.Questa volta, però, sul led luminoso che corre sopra le postazioni si legge chiaro: “”. È molto più di una scritta promozionale:ancora tutta da scrivere, ma che inizia nel segno della passione.

I primi a potersi garantire il proprio posto per la prossima annata sono gli abbonati della stagione passata, che fino al 16 giugno potranno rinnovare, mantenendo il proprio posto o scegliendone uno nuovo. A seguire, toccherà a chi non ha raggiunto il numero minimo di presenze nel 2024/25, e infine, dal 19 giugno, spazio alla vendita libera per tutti.Nel mezzo di tante incognite – tra mercato, panchina e ambizioni – una sola certezza resta immutata: la voglia dei tifosi di esserci. Voglia ribadita più volte anche in una stagione non esaltante come l’ultima.

Rinnovare sul proprio posto, mantenendo la stessa posizione della stagione passata.

Rinnovare scegliendo un nuovo posto, utile per chi desidera cambiare settore o visuale.

- La prima fase è dedicata ai rinnovi, valida dal 30 maggio alle ore 10:00 fino al 16 giugno alle ore 16:00. In questo periodo i tifosi potranno:Dal 18 giugno alle ore 10:00 fino al 19 giugno alle ore 10:00, parte la vendita riservata ai tifosi che non hanno raggiunto il numero minimo di presenze nella stagione 2024/25 ma vogliono comunque assicurarsi un posto per la nuova annata.A seguire, dal 19 giugno alle ore 10:00, scatterà la vendita libera per tutti gli altri tifosi. Fino al 30 giugno, sarà possibile acquistare un abbonamento a partire da 28 euro a partita, con la possibilità di pagare in tre rate senza costi aggiuntivi.