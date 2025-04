Juventus-Lecce, le pagelle di CM: Koopmeiners è tornato, Vlahovic uomo assist. Krstovic si ferma al palo

Getty Images

C'è la doppia occasione di Krstovic, e c'è la sua parata. Sicura. Sul primo palo. A togliere un po' di paure in un attimo, come un dentista, e come nel finale. Di nuovo su Rebic.Il Lecce è tutto nelle scorribande di Krstovic, e lui tiene, stringe, fa il braccetto allungato. Nel senso: si spinge in avanti quando sa e quando può. Molto bene.Di testa, ecco, le prende praticamente tutte. Meno attivo in fase d'impostazione, però prima Krstovic e poi Rebic alla fine vengono incastrati nella ragnatela. Con il primo ha più problemi, rispetto al secondo. Ma se la cava.

Bene da braccetto, bene da difensore puro. Certo: palla al piede, sembra molto meno timoroso di quanto lo sia stato nelle primissime uscite. Il motivo? Sta trovando continuità, oltre che fiducia. E l'ambientamento, così come il tempo, fanno il proprio corso.Sembra meno appariscente rispetto alla prima uscita, e per due motivi. Il primo: a Roma ha giocato a ridosso della punta e allora era più nel vivo. Il secondo: in fondo, quell'attenzione messa con il Genoa ci era sembrata sorprendente. Ora non lo è più. Bene.(dal

Mister verticalità. Con un'aggiunta niente male: quella della sventagliata. Loca è l'arma d'impostazione della Juve, soprattutto quando nel primo tempo lo schema sembra uno dal playbook del football americano.A proposito di verticalità. Khephren mette lo zampino in entrambi i gol ed è semplicemente perfetto per atteggiamento. Quando Locatelli si abbassa in impostazione, è lui il primo passaggio, garantendo una gestione palla importante.Il voto più basso, per dare proprio l'idea di un "peggiore" in casa Juve. Perché in fondo è relegato sull'out mancino e ha i problemi di chi deve prenderci le misure.

(dal 66'Prova pure il mancino, ce l'ha nel cuore e nella testa: Falcone è bravo. Ha voglia e si vede. Su Baschirotto ha colpe)Non è una partita memorabile, ma è una partita in linea con il Koopmeiners dell'anno scorso. Forte, dentro, subito. Goal. Non sembra rinato, sembra tornato. E alla Juve questo Koop può fare totalmente la differenza.(dal 67'Pimpante, poi improvvisamente timoroso. Ingresso a metà)Il gol è bello, praticamente come sempre. La partita è piena di giocate estetiche e di giocate efficaci. A volte quasi non le distingui, dall'importanza scenografica.

Alla fine si mangia un gol, però confeziona due assist e si porta a casa un primato niente male. Basta questo, per essere il numero nove della Juventus? Forse sì, forse no. Certo, se si vince, si è più sereni nel produrre ragionamenti. Come farlo a pancia piena.(dal 67'Spinge poco, perché c'è pure pochissimo da fare)Per una vittoria contro il Lecce? Per una vittoria contro il Lecce, sì. E per le risposte, date in serie, da questa Juventus che ha sofferto proprio il minimo indispensabile per omologarla. Solidità e frecce pronte all'attacco. Fosse stato inizio stagione, il popolo bianconero avrebbe sognato.

Prende due gol, ma le colpe sono da distribuire e per lui c'è una fetta decisamente risicata.Colpevole, nelle intenzioni e nei mancati interventi. Il Lecce capitola anche per colpa del suo capitano, che non riesce a mantenere tutto a galla. Ci riprova con quel gol nel finale.E' una partita solida, gagliarda, che si fa pure continua nel costante rimbalzare la Juventus. Il suo, ecco, l'ha fatto. Pure bene.In bocca al lupo: l'infortunio è davvero brutto, la speranza è che sia meno grave del previsto. Pare vana.

(dall'11'Entra a freddo, con tutto da perdere, e alla fine sapete cosa? Convince. Bene)Pochezza di spirito d'intraprendenza. Può dare una mano a questo Lecce senza luna, e invece spesso sceglie di imbattersi in situazioni solitarie. Inutili.(dal 77'Altro grosso assente tra le fila salentine: il succo è che la palla, da lui, praticamente non passa mai.Rispetto ad altri, almeno ha alzato la testa e ha iniziato a giocare. Più coraggio e forse pure più incoscienza. Tutto sommato, niente male.

Ha una grana per tutta la partita e non riesce mai ad affrontarla con la giusta personalità. Schiacciato, Gallo, allo Stadium.(dal 46'Senza infamia e senza lode, a dare quel che aveva. Non ha cambiato le sorti della sua squadra, comunque).Parte bene, poi si perde. E Giampaolo lo cambia, nonostante fosse l'unico con un cambio di passo nel motore.(dal 56'Entra il numero 10 e il Lecce comunque non si scuote. Poco da fare)Il migliore dei suoi. Per intraprendenza, per qualità, per le occasioni estemporanee che crea e si crea. Cambio strano? Motivi fisici, alla base.

(dal 46'Altro che l'andata. E' stato un ingresso scialbo, di poco conto. Quasi dannoso, con l'occasione finale sprecata)Difficile da commentare, la sua prestazione. Soprattutto nel carattere, nell'attitudine, in quello che avrebbe potuto dare e invece proprio non riesce a fare. Un peccato.Porta a casa una sconfitta sotto tutti i punti di vista. Aveva chiesto presunzione, ai suoi. Ha trovato un gruppo forse intimorito dall'inizio pimpante della Juve. E che non si è più rialzato.