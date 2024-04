Juventus, Rabiot ha staccato la spina. In calo in campo, incerto sul futuro: il punto sul rinnovo

"Dove sono nati i problemi? Difficile citare solo una cosa. C'è l'amarezza di essersi allontanati dallo Scudetto. E poi, con una squadra piena di giovani che devono crescere e capire,". Le parole di, capitano della, dopo il rocambolesco 2-2 asono chiare e lasciano poco alle interpretazioni. Sul banco degli imputati per il girone di ritorno deficitario della squadra dici sono finiti anche loro. Un calo netto che si può spiegare, soprattutto per il francese, anche con

Rabiot, vice capitano e leader di questo gruppo, andràIl discorso rinnovo èe le prestazioni in campo della mezzala juventina sono ben lontane da quelle della passata stagione.A Cagliari tutte le statistiche gli sono andate contro:, troppi per uno come lui. Ma i numeri non spiegano tutto del passo indietro fatto dal centrocampista che, soprattutto nelle ultime uscite, paredal punto di vista fisico e temperamentale., non è questo il Rabiot sul quale Allegri ha centrato la mediana, quello che a furia di grandi prestazioni- La Juve vuole comunque tenerselo stretto e le discussioni per un nuovo prolungamento sono partite ma senza portare grossi risultati:Rabiot vuole delle, capire gli sviluppi futuri del progetto bianconero e non ha fretta. Pupillo di Allegri, l'addio probabile del tecnico livornese potrebbe coincidere col suo ma anche il papabile sostitutoè da sempre un suo estimatore. Adrien si concentrerà sul finale di stagione e sull'incombenteda giocare da protagonista, solo poi. Di certo vorrà undi quello annuale della passata stagione. E spingerà per unDalla Premier intanto sono partiti i primi sondaggi da parte die il fascino del campionato inglese lo lusinga da tempo. In campo è appannato, fuori è conteso: i prossimi saranno 2 mesi decisivi per il prosieguo della carriera di Rabiot.