Juventus, senza Champions i 115 milioni di aumento di capitale non bastano: da Yildiz a Tonali-Osimhen, cosa cambia in estate

. I tre punti lasciati sul campo della formazione allenata da Chivu e la clamorosa vittoria del Bologna sull’Inter arrivata allo scadere, hanno fatto precipitare la Vecchia Signora al. Il che vuol dire che, se il campionato finisse oggi, la Juve sarebbe fuori dalla prossima edizione della Champions. Per fortuna dei bianconeri mancano ancora cinque giornate al termine, ma con ildavanti di una lunghezza, laa pari punti e lache insegue a meno tre,

Qualora la Juve dovesse davvero trovarsi fuori dalla Champions, ci sarebbe da tenere in considerazione il. Una cifra davvero rilevante per il club piemontese, che servirebbe a rafforzare la rosa per la prossima stagione. Tuttavia, lo scenario di una mancata partecipazione alla prossima Champions non è sicuramente un fulmine a ciel sereno.

– La mancata qualificazione alla Champions porterebbe, poi, anche conseguenze pesanti sul mercato in entrata dei bianconeri. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati accostati grandi nomi alla Juve: dal sogno, al bomber. Per strappare il centrocampista italiano al Newcastle, però, servirà un'offerta convincente. Stessa dinamica anche per l'attaccante nigeriano in prestito al Galatasaray e di proprietà del Napoli. Ecco che, quindi,, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla Vecchia Signora, nomi come quello dirischiano di essere al centro della sessione estiva di calciomercato. Sull’esterno italiano,, anche se poi la trattativa non entrò mai nel vivo. In estate, però, il club inglese potrebbe presentarsi nuovamente alla porta della Juve. Un altro giocatore che ha attirato su di sé gli occhi delle big d’Europa è il numero dieci turco. Nonostante il suo contratto in scadenza nel 2029, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions,Occhio anche al nuovo arrivato, che non ha maitrovato il feeling con il calcio italiano, e a, che piace molto in Premier League.

Oltre alla questione economica, secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport,(oggi Head of International Relations), che si candiderebbe ad una carica operativa a tutti gli effetti.