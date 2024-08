Juventus, ufficiale l'arrivo di Conceicao: tutti i dettagli dell'affare con il Porto

In attesa di Teun Koopmeiners (LEGGI QUI I DETTAGLI), la Juventus ha ufficializzato un altro colpo di mercato con l'arrivo di Francisco Conceicao, sbarcato a Torino nella tarda serata di domenica: il giovane esterno offensivo, proveniente dal Porto, comincia ufficialmente la sua avventura con i bianconeri come comunicato dal sito della Vecchia Signora.



I DETTAGLI - Questa mattina Conceicao ha effettuato le visite mediche, che hanno preceduto la firma sul contratto. L'accordo con il Porto prevede il prestito secco per una cifra vicina ai 10 milioni di euro (7+3 di bonus), in attesa che l'anno prossimo scatti la clausola da 30 milioni. Il classe 2002 si metterà a disposizione di Thiago Motta a partire dalla prossima sfida, che vedrà la Juventus affrontare la Roma il prossimo 1° settembre.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

